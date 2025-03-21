Clear Thinker

Clear Thinker

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

By Rooting Against Tesla, Tim Walz Is Rooting Against Himself

Kaizen Asiedu's avatar
Kaizen Asiedu
Mar 21, 2025

Suicidal Hatred: When you’re so blinded by hatred you hurt yourself

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Kaizen Asiedu
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture