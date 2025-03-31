We Need Proof That These Palestine Protesters Being Deported Actually Support Hamas

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1241We Need Proof That These Palestine Protesters Being Deported Actually Support HamasKaizen AsieduMar 31, 20251241ShareTranscriptDiscussion about this videoCommentsRestacksClear ThinkerSubscribeAuthorsKaizen AsieduRecent PostsAsk Me Anything #1 - Charlie Kirk Memorial & MoreSep 27 • Kaizen AsieduSpeech Is Not ViolenceSep 25 • Kaizen AsieduCharlie Kirk's Death & The Normalization Of ViolenceSep 13 • Kaizen AsieduI created a solution to media bias.Aug 30 • Kaizen AsieduI Got A Death Threat In An LA ParkAug 26 • Kaizen AsieduWhy We Can’t Talk About Black Crime StatisticsAug 13 • Kaizen AsieduWhite People Didn't Invent SlaveryAug 11 • Kaizen AsieduThe Sydney Sweeney outrage and the logical fallacies behind it. [audio fixed] Aug 5 • Kaizen Asiedu