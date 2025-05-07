Clear Thinker

Clear Thinker

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

Why Both Sides Are Wrong About Karmelo and Shiloh

Kaizen Asiedu's avatar
Kaizen Asiedu
May 07, 2025

When victimhood becomes a weapon, everyone gets cut.

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Kaizen Asiedu
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture